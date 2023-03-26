Москва, 26 марта, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Вечером 27 марта в Москве местами ожидается сильный туман. Об этом предупреждает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

cocoparisienne Силуэт в тумане

Сообщается, что видимость при тумане сократится до 200—700 метров. По прогнозу, это явление будет продолжаться в течение всей ночи и до 10:00 27 марта.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта из-за тумана в Сочи временно приостановили пассажирские авиарейсы. Застрявших пассажиров вывозили на следующий день.