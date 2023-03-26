Санкт-Петербург, 26 марта, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил мяч в ворота сборной Ирака и стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Это событие произошло 26 марта во время товарищеского матча между Россией и Ираком, который состоялся в Санкт-Петербурге.

fclm.ru Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев

Пиняев на 58-й минуте игры забил гол, тем самым увеличив счёт до 2:0 в пользу россиян. Нынешний возраст футболиста 18 лет 4 месяца и 24 дней. Таким образом, Пиняев стал самым молодым автором гола в сборной России, побив рекорд Дмитрия Сычева, забившего мяч в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней в товарищеской встрече против сборной Югославии 19 мая 2002 года.

Первый гол нашей сборной в сегодняшнем матче был забит на 50-й минуте игры Антоном Миранчуком.

Пиняев с лета 2021 года выступал за самарский ФК «Крылья Советов», но в минувшее зимнее трансферное окно перешёл в московский «Локомотив».