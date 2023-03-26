Тула, 26 марта, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Прокуратура Тульской области подключилась к расследованию взрыва в Киреевском районе и контролирует ход дела. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

По данным правоохранителей, инцидент произошёл около 15:00. На место выехал прокурор области.

«На место происшествия для координации действий уполномоченных органов и установления причин происшествия незамедлительно выехал прокурор региона Александр Грицаенко», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, от взрыва в Киреевском районе были легко ранены три человека. Поступали сведения, что в ряде домов выбило стёкла. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин созвал экстренное совещание по данному инциденту.