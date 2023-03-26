Москва, 26 марта, 2023, 20:33 — ИА Регнум. В Москве вечером 26 марта автомобиль такси влетел в автобусную остановку. Инцидент произошёл в районе д. 2, к. 1 на Боровском шоссе. Причины ДТП устанавливаются.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Информации о пострадавших пока нет. На фотографиях с места происшествия, опубликованных в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» видны несколько автомобилей скорой помощи и получившая повреждения легковая автомашина.

Вокруг остановки собралось большое число людей.