Донецк, 26 марта, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил (ВСК) России уничтожила группу наёмников, которые закрепились под Авдеевкой, расположенной на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Об этом 26 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Издание разместило видео с места события, которое сделал российский боец, посетивший разбитый укрепрайон. Среди убитых он, кроме украинских силовиков, нашёл наёмников с нашитым на рукаве флагом Польши и шевроном «Грузинского легиона».

Авдеевка является одним из наиболее укреплённых районов ВСУ на территории ДНР. Из этого города часто обстреливают Донецк и другие населенные пункты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Авдеевку планируется освобождать с учётом опыта боёв за Соледар и Артёмовск. В первую очередь противника будут отсекать от линий снабжения.