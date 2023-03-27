Москва, , 05:02 — REGNUM Министерство обороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации России на Украине. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Су-25 Fedor Leukhin

Пуски ракет выполняются парами с малых высот. Штурмовики подлетают к линии соприкосновения для оказания огневой поддержки российским подразделениям.

«Совместно с армейской авиацией идёт поддержка наших войск в наступлении, чтобы обеспечить продвижение до 1,5-2 километров от линии боевого соприкосновения», — рассказал командир специальной боевой штурмовой авиационной группы Денис.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые, полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Самолёт Су-25 назвали «Грач» за внешнее сходство с этой птицей и способность доставать противника, независимо от рельефа, в любом естественном укрытии. У самолёта есть и ещё одно название — «летающий танк». Оно связано с сокрушительной огневой мощью бронированной машины. В арсенале штурмовика десятки видов вооружения, в том числе бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты