Штат Джорджия, США, 26 марта, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Тигр сбежал из сафари-парка в штате Джорджия после обрушившегося на США торнадо, сообщает новостной портал Insider Paper.

Согласно полученной информации, представители сафари-парка Wild Animal Safari заявили, что не могут найти тигра. Сам сафари-парк закрыт из-за ущерба, нанесенного торнадо.

Mos.ru Амурский тигр

Ранее жителям штата Джорджия власти рекомендовали не покидать дома из-за обрушившегося торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении в штате Миссисипи режима ЧС из-за обрушившегося на штат торнадо. Местным властям поручили направить усилия на ликвидацию последствий на пострадавших от торнадо территориях. Согласно полученной информации, число жертв торнадо, который прошёл по территории американских штатов Миссисипи и Алабама, увеличилось до 26. В Национальной службе погоды сообщили, что путь торнадо составил более 100 миль. Торнадо нанёс масштабный урон инфраструктуре.