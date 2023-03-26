Москва, 26 марта, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Есть много свидетельств, что в районах, где войска НАТО применяли снаряды с обеднённым ураном, резко выросло количество онкологических заболеваний. Об этом 26 марта рассказал «Известиям» врач-онколог Абдель Кадер Салем Ахмед.

Павел Лисицын/РИА Новости. Снаряды из обедненного урана

«Окружающая среда подвергается воздействию не только непосредственно во время атак, но и много лет спустя. И почва, и вода — всё подвержено их воздействию. И это, безусловно, может приводить к увеличению числа случаев рака», — сказал эксперт.

По его словам, нет прямых доказательств, что всплеск онкозаболеваний был спровоцирован применением радиоактивных боеприпасов, но в Ираке после войны самыми распространёнными заболеваниями стали рак крови первой степени и рак головного мозга у детей. Причем чаще всего заболевают жители тех регионов, где шли бои.

Ахмед отметил, что наибольший вред радиоактивное загрязнение приносит детям, так как их организм ещё формируется, и пожилым людям с ослабленным иммунитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ в связи с сообщениями о планах Лондона поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном обнародовало доклад, в котором приводятся факты тяжёлых последствий после использования радиоактивных боеприпасов. Уран в этом случае частично распыляется и заражает окружающую среду в течение многих лет. Попадание такой пыли в организм провоцирует серьёзные патологии.

Президент России Владимир Путин также отметил, что такие снаряды несут опасность. Он заявил, что в ответ на это РФ разместит на территории Белоруссии ядерное вооружение.