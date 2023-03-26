Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM Российская футбольная сборная победила команду Ирака со счётом 2:0. Товарищеский матч проходил на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Голы забили Антон Миранчук на 50-й минуте и Сергей Пиняев на 58-й. Пиняев стал самым молодым автором гола за сборную России в истории.

На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте Далер Кузяев получил красную карточку. Это первое удаление за все его 46 матчей в составе национальной команды.

Сборная России прервала серию из трех ничьих и одержала первую победу с сентября 2022 года.

На стадионе присутствовали 23 818 человек. Это был первый домашний матч для российской сборной с ноября 2021 года. Тогда игра также проходила на «Газпром-Арене». Сборная России победила команду из Кипра со счётом 6:0.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).