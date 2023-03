Лондон, , 19:59 — REGNUM Сумма предполагаемых сборов от прощального тура британского музыканта, сэра Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour, в который певец отправился ещё в 2018 году, может составить $1 млрд. Такие прогнозы сделала газета The Sunday Times.

Элтон Джон Ernst Vikne

Так, по данным издания, в конце января тур уже был признан самым кассовым в истории. 76-летний исполнитель собрал на нем $817,9 млн.

Отмечается, что сумма побила предыдущий рекорд The Divide Tour британского исполнителя Эда Ширана, собравшего $776,4 млн. тройку лидеров по кассовости замкнул тур The 360 Tour ирландского рок-квартета U2 c $736,4 млн.

Как подсчитала газета, всего во время тура Элтон Джон проведёт за фортепьяно более 900 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года британский певец Элтон Джон подтвердил информацию о своём уходе со сцены после полувековой карьеры. Он сообщил, что предстоящий масштабный мировой тур станет для него последним. При этом он подчеркнул, что прекращение гастрольной деятельности не означает, что певец прекращает творческую деятельность и больше не будет выпускать новых альбомов.

Планировалось, что гастрольный тур Элтона Джона Farewell, Yellow Brick Road, названный в честь его студийного альбома 1973 года, начнётся осенью 2018 года и завершится в 2021 году.

Однако из-за пандемии коронавируса исполнителю пришлось сделать паузу. Завершиться выступления должны 8 июля 2023 года в Стокгольме. Всего музыкант должен будет отыграть более 300 концертов.

