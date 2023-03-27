В Минобороны России рассказали о подвигах лейтенанта Курского и сержанта Коротких в зоне СВО

Москва, , 09:22 — REGNUM Минобороны РФ рассказало о подвигах двух российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) — лейтенанта Дмитрия Курского и сержанта Евгения Коротких.

Игорь Конашенков Mil.ru

В ведомстве сообщили, что мотострелковая рота под командованием лейтенанта Дмитрия Курского выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны на одном из тактических направлений. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку восстановить контроль над утраченными территориями и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий российские военнослужащие, занимая стратегически выгодную позицию, отразили атаку значительно превосходящего числом противника.

«Сам Дмитрий, проявляя мужество и рискуя жизнью, руководил подразделением и воодушевлял подчиненных на смелые и решительные действия», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что прицельным огнём российских бойцов были уничтожены БМП и танк ВСУ, а также до 25 украинских военных. Это лишило подразделение ВСУ возможности продолжать наступление.

По информации российского оборонного ведомства, командир отделения батареи противотанковых управляемых ракет сержант Евгений Коротких, выполняя боевую задачу в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских военнослужащих, первым обнаружил колонну бронетехники ВСУ, о чем незамедлительно доложил командиру батареи. Ночью противник предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск. Получив приказ на уничтожение противника, Евгений Коротких открыл огонь по вражеским танкам.

«Действуя в составе своего подразделения, сержант Коротких уничтожил прицельными пусками противотанковых управляемых ракет три танка», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что действия сержанта позволили сорвать наступление украинских военных и отбросить противника на исходные позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Минобороны Российской Федерации рассказала, что в ходе боя подразделение российского военнослужащего капитана Сергея Зубкова ликвидировало свыше десятка боевиков ВСУ, создало условия для успешного продвижения Вооружённых сил России. Во время наступления подразделение Зубкова прорвало оборону противника и закрепилось на стратегически важной позиции.