Оттава, 26 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, когда ему оказалось не под силу найти выход со сцены. Инцидент произошёл 25 марта в Оттаве, когда глава Белого дома пытался уйти после совместной пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо. Его показал в прямом эфире телеканал CTV News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байдену стало трудно сориентироваться на сцене и найти выход, но на помощь американскому президенту пришёл Трюдо.

В 2022 году американский президент растерялся после выступления перед согражданами 14 апреля в штате Северная Каролина. После завершения речи он повернулся вправо от трибуны и сделал жест, как будто пожимает руку кому-то невидимому.

Растерявшись, глава Белого дома повернулся спиной к зрителям и некоторое время изучал декор на стене, и только потом он понял, где выход со сцены, и направился к нему. Однако в тот раз никто из его помощников не оказал ему помощь.

Осенью 2022 года Байден потерялся возле Белого дома. После посадки деревьев на лужайке он не мог найти дорогу и спросил помощи у охранников.