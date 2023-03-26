Star gazete: в случае краха киевской власти Польша оторвёт себе лакомый кусок Украины

Анкара, , 19:38 — REGNUM Польша не намерена отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. Это произойдёт, после того как киевские власти утратят контроль над страной. Такое мнение в статье для турецкой газеты Star gazete высказала обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок. Как видно, судьба украинского народа никого не волнует!» ― подчеркнула она.

Журналист также считает, что внутри самой Польши также назревает бунт из-за недовольства Варшавы тем, что Москва вопреки европейским расчётам всё «никак не ослабнет».

«Запад войдёт в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией», — уверена обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1. Так, на карте в составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины.

К Румынии составители документа присоединили Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в РФ. В составе Украины, по версии польского телеканала, останутся только центральные и северные регионы страны.

Ранее обозреватель издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NDP) Марек Галась заявил, что милитаризация Польши говорит о подготовке к конфликту из-за территорий западной Украины, которые Варшава намерена вернуть себе. Поэтому Польше потребуется усиленный военный потенциал, чтобы впоследствии защищать возвращенные территории от возможных восстаний.