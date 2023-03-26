Сенатор Карасин об угрозе санкций: Боррель начал утомлять своими ультиматумами, его никто не боится

Москва, , 19:41 — REGNUM Никто не боится угроз главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о новых санкциях, а его ультиматумы Россию начали «сильно утомлять». Об этом 26 марта в Telegram-канале заявил международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на слова Борреля, что ЕС введёт новые санкции, если РФ разместит тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

«Не знаю, где и как прошло его детство, но в пионерлагерях Подмосковья на его слова об эскалации и угрозах европейской безопасности ответ был бы ассиметричным, но сильным», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отметил, что размещение ТЯО в Белоруссии будет ответом на поставки Киеву снарядов с урановой сердцевиной. Он подчеркнул, что оружие разместят на белорусской территории, но не передадут Минску. На таких же принципах США размещают свои ядерные ракеты в Европе.

Украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, заявил, что Россия якобы взяла Белоруссию в ядерные заложники. Ему возразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик отметил, что из этих слов следует, будто США взяло в заложники все страны Европы, где разместили свои ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ТЯО в Белоруссии