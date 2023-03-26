Москва, 26 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Никто не боится угроз главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о новых санкциях, а его ультиматумы Россию начали «сильно утомлять». Об этом 26 марта в Telegram-канале заявил международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он отреагировал на слова Борреля, что ЕС введёт новые санкции, если РФ разместит тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

«Не знаю, где и как прошло его детство, но в пионерлагерях Подмосковья на его слова об эскалации и угрозах европейской безопасности ответ был бы ассиметричным, но сильным», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отметил, что размещение ТЯО в Белоруссии будет ответом на поставки Киеву снарядов с урановой сердцевиной. Он подчеркнул, что оружие разместят на белорусской территории, но не передадут Минску. На таких же принципах США размещают свои ядерные ракеты в Европе.

Украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, заявил, что Россия якобы взяла Белоруссию в ядерные заложники. Ему возразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик отметил, что из этих слов следует, будто США взяло в заложники все страны Европы, где разместили свои ракеты.