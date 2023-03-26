Астана, 26 марта, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Сборная команда Казахстана одержала победу в футбольном матче с командой Дании. Счет игры 3:2. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года прошла 26 марта в Астане.

Кадр из видео с канала: vesti. kz Сборная команда Казахстана

Первый гол забил Бахтиёр Зайнутдинов во время пенальти на 73-й минуте матча, автором второго гола стал Асхат Тагыберген на 86-й минуте. Победный гол забил Абат Аймбетов спустя три минуты игры.

В команде датчан дважды отличился Расмус Хойлун, забивший голы в ворота противника на 21-й и 36-й минутах игры.

Эта победа стала первой, которую казахи одержали в отборочном турнире в группе Н. В первом туре они уступили в матче с футболистами Словении со счётом 1:2.

Следующий матч казахской сборной состоится на выезде 16 июня. Она сыграет с командой Сан-Марино.