Путин назвал западные поставки вооружения на Украину пересечением красных линий

Москва, , 19:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в эфире канала «Россия-1 " в программе «Москва. Кремль. Путин», что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие Киеву.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства Запад с самого начало это сделали в 2014 году.

«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота», — сказал президент, подчеркнув, что поставки Киеву оружия, в том числе боеприпасов с обедненным ураном — это «пересечение красной и даже бордовой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны являются «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине. Глава государства отметил, что Запад поставляет Киеву миллионы боеприпасов и военную технику. Западные страны делают это скрытно, но российские военные пытаются уничтожать вооружения в процессе доставки. Кроме того, Путин отметил, что коллективный Запад «начинает строить новую ось — наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии, и милитаристской Японии».