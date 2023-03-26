Москва, 26 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в эфире канала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, Запад с самого начало это сделал в 2014 году.

«Да, они так и делают <…>. Когда способствовали совершению государственного переворота», — сказал президент, подчеркнув, что поставки Киеву оружия, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, — это «пересечение красной и даже бордовой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад является «зачинщиком и подстрекателем» конфликта на Украине. Глава государства отметил, что западные государства поставляют на Украину миллионы боеприпасов и военную технику. Западные страны делают это скрытно, но российские военные пытаются уничтожать вооружения в процессе доставки. Кроме того, Путин отметил, что коллективный Запад «начинает строить новую ось — наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии».