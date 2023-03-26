Тула, , 19:13 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ближайшее время проведёт экстренное совещание в связи со взрывом в Киреевске. Оно состоится в доме правительства региона. Об этом 26 марта заявили в пресс-службе главы региона.

Алексей Дюмин Kremlin.ru

В пресс-службе добавили, что Дюмин был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий. Ситуация находится на контроле губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Киреевском районе Тульской области произошёл взрыв, вследствие которого частичные повреждения получили три жилых дома.

По последним данным, пострадали три человека. Все раненые получили лёгкие повреждения, уточнили в ЕДДС.

Причиной взрыва предварительно названо падение украинского беспилотника Ту-141 «Стриж», начинённого взрывчаткой. В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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