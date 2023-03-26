Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС 29 марта
Мелитополь, 26 марта 2023, 19:18 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 29 марта. Об этом 26 марта сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек», — рассказал Карчаа.
Он сообщил, что в ходе визита Гросси также пройдёт ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта боевики ВСУ обстреляли российскую группу безопасности возле ЗАЭС, охранявшую инспекторов МАГАТЭ. Карчаа, комментируя провокацию Киева, заявил, что таким образом украинская сторона пыталась склонить МАГАТЭ и Россию к переговорам о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.
Тем не менее в МАГАТЭ сообщили, что данный вопрос снят с повестки. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что «это первый проблеск здравого смысла у МАГАТЭ».