Визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов МАГАТЭ запланированы на 29 марта

Мелитополь, , 19:18 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 29 марта. Об этом 26 марта сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек», — рассказал Карчаа.

Он сообщил, что в ходе визита Гросси также пройдёт ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта боевики ВСУ обстреляли российскую группу безопасности возле ЗАЭС, охранявшую инспекторов МАГАТЭ. Карчаа, комментируя провокацию Киева, заявил, что таким образом украинская сторона пыталась склонить МАГАТЭ и Россию к переговорам о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.

Тем не менее в МАГАТЭ сообщили, что данный вопрос снят с повестки. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что «это первый проблеск здравого смысла у МАГАТЭ».