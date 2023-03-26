Мэр Оренбурга Салмин: выросло целое поколение, не получавшее в морду за свои слова

Оренбург, , 19:08 — REGNUM Мэр Оренбурга Сергей Салмин считает, что в России выросло целое поколение, которое не привыкло отвечать за свои слова. Авторы постов прячутся за анонимными Telegram-каналами, потому что «ни разу не получали в морду» за свои высказывания. Об этом глава города рассказал в интервью журналисту Елене Кузнецовой.

Сергей Салмин Фото: пресс-служба мэрии Оренбурга

«Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно, но за свои слова отвечать надо же», — цитирует мэра Telegram-канал Baza.

Сергей Салмин назвал анонимные соцсети, различные каналы и СМИ «придурками» и уточнил, что он их не читает, потому что в них публикуются оскорбительные замечания в адрес его или его семьи, «очень много негатива и откровенной лжи».

«Я, может быть, сейчас как-то жёстко выскажусь. К большому сожалению, с приходом социальных сетей появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами, какими-то другими изданиями, которые я кроме как словом «придурки» назвать не могу», — приводит слова мэра «АиФ — Оренбург».

Ранее мэру Елабуги Рустему Нуриеву пришлось извиняться за свои слова о непривитых пенсионерах, которые ведут себя как «настоящие враги», приходя к нему на приём без прививки.