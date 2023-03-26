Тула, 26 марта, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Следователи нашли обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» на месте взрыва в городе Киреевске (Тульская область). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из видео с канала: Осколки дрона Тульская область Обомки Ту-141 «Стриж»

«Обнаружены обломки украинского БПЛА Ту-141 «Стриж», — сообщил собеседник.

В СССР «Стриж» задумывался как ударный беспилотник, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность полёта «Стрижа» 1000 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв большой мощности прогремел в городе Киреевске Тульской области 26 марта. В ряде домов выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. В результате взрыва пострадали три человека, у них осколочные раны. Позже в правоохранительных органах подтвердили, что беспилотник стал причиной взрыва в Киреевске.