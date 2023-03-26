Будапешт, , 18:57 — REGNUM Рассуждения министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о коррупции в Европарламенте (ЕП) и заявления о поддержке позиции Венгрии на международной арене не были показаны в эфире общественного телеканала Нидерландов. Этот эпизод был вырезан из интервью главы внешнеполитического ведомства. Об этом Сиярто сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В почти четырёхминутном фрагменте глава МИД Венгрии заявил, что Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций в мире, это факт.

«Там была системная коррупция, основанная на членах ЕП, их помощниках, ещё ком-то, кто сейчас задержан и в отношении кого ведётся следствие. И не было никакой методологии, позволяющей этого избежать и справиться с такой ситуацией», ― сказал Сийярто в вырезанном эпизоде, который он опубликовал на странице в соцсети.

Глава венгерского МИД также отверг заявления о том, что из-за позиции Венгрии относительно антироссийских санкций и призывов к мирному урегулированию на Украине страна оказывается изолированной в Европе и мире. Он подчеркнул, что поддержку Будапешту ранее неоднократно в кулуарах выражал ряд коллег, имена которых он из соображений безопасности называть не стал. Сийярто добавил, что «за пределами трансатлантического пузыря» позицию Венгрии разделяет «глобальное большинство».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года коррупционный скандал разразился в Евросоюзе. Власти Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе по расследованию подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Это связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Были задержаны заместитель председателя Европарламента Ева Кайли и её партнер.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны ЕС всё активнее вовлекаются в конфликт на Украине, и в скором времени дойдёт и до отправки в ВСУ, помимо вооружения и человеческих ресурсов.

При этом глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт не намерен выделять средства для закупки Европейским союзом боеприпасов для Вооружённых сил Украины.