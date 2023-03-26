Белый дом: США не сократят военное присутствие в Сирии, несмотря на удары по американским базам

Вашингтон, , 18:56 — REGNUM США не будут сокращать военное присутствие в Сирии, несмотря на то, что американские базы, размещённые на территории республики, подверглись ракетным обстрелам. Об этом 26 марта заявил телеканалу CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американские войска в Сирии Army.mil

По его словам, США продолжат выполнять задачу по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«У нас менее одной тысячи военных в Сирии, которые занимаются этой задачей. Это гораздо меньше, чем раньше, но достаточно и очень важно», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома не исключил, что США также нанесут новые удары про проиранским военным группам, которые находятся на сирийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта авиация США нанесла серию ударов по объектам в Сирии, предположив, что они связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. 24 марта была совершена ракетная атака по двум американским военным базам, размещённым на сирийской территории возле нефтяного месторождения «Аль-Омар» и газового месторождения «Конико».

25 марта ВВС США нанесли удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. МИД Сирии осудил действия Вашингтона, назвав их гнусным нападением, совершённым под ложными предлогами. Сообщается, что от ударов погибли люди.