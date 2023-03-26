Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM Пассажирский самолёт, вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал бедствия. Об этом 26 марта сообщили в авиационных службах.

Диспетчер в аэропорту © Игорь Зарембо/РИА Новости

«Самолёт Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород ― Москва подал сигнал бедствия и возвращается», ― уточнил источник ТАСС в авиационных службах.

Уточняется, что сигнал тревоги был подан примерно через десять минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. м над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе воздушное судно авиакомпании «АЗУР эйр», следовавшее по маршруту Новосибирск — Утапао (Таиланд), вернулось в аэропорт вылета. Причиной стало повреждение лобового стекла самолёта. На борту лайнера находились 263 человека.

Ранее из-за непогоды самолёт, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, не приземлился в аэропорту административного центра Мурманской области и ушёл на запасной аэродром — «Пулково» (Санкт-Петербург).