Французский политик Филиппо раскритиковал слова Зеленского о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Париж, , 18:17 — REGNUM Лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия взяла Белоруссию в ядерные заложники. Своё мнение политик выразил в Twitter.

Флориан Филиппо Claude Truong-Ngoc

Филиппо отметил, что из слов Зеленского следует, что страны ЕС «взяты в ядерные заложники США», так как сотни американских ядерных боеголовок размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах.

Ранее французский политик также заявил, что решение Москвы и Минска о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии являются логичным ответным шагом на планы Лондона о поставках боеприпасов с обеднённым ураном Киеву. Он назвал реакцию западных стран на такое решение Москвы и Минска проявлением «двойных стандартов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, Москва давно передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. Путин также уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном. При этом Белоруссия сама давно просила разместить на территории российское ядерное оружие. Российский лидер почеркнул, что Москва в этом случае делает то, чем Вашингтон занимаются десятилетиями, а именно не передавая ядерное оружие союзникам, размещает его на их территории.