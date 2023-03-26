Боррель: ЕС ответит новыми санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Брюссель, , 18:26 — REGNUM Евросоюз введёт новые санкции, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом 26 марта заявил на странице в соцсети Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он.

Боррель также заявил, что размещение ТЯО в Белоруссии якобы создаст угрозу безопасности в Европе и будет способствовать эскалации обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, когда объявил о планах разместить ТЯО в Белоруссии, отметил, что это будет ответом на поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину. Он также подчеркнул, что США десятилетиями размещают ядерное оружие в других странах.

При этом Пентагон отметил, что не видит признаков того, что Россия планирует применять ядерное оружие. В НАТО также не стали делать резких заявлений, отметив, что «внимательно следят за ситуацией».

Киев выразил беспокойство в связи с инициативой Москвы. МИД Украины потребовал «немедленно созвать» внеочередное заседание Совбеза ООН, а также заявил, что ждёт реакции Великобритании, Китая, США и Франции.

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