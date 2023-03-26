Москва, , 18:08 — REGNUM Украинская православная церковь (УПЦ) в настоящее время подвергается дискриминации. Об этом заявлено в опубликованном докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщается 26 марта на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Церковь на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что доклад о свободе религии на Украине охватывает период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.

Так, речь идёт о принятых властями Украины в отношении Украинской Православной Церкви дискриминационных законопроектах № 8221, № 8262 и № 8371. Кроме того, указано в документе, обеспокоенность вызывает применение так называемых мер безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении Украинской православной церкви.

В отчёте напоминается о проведённых СБУ обысках в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ. Такие называемые СБУ «меры безопасности» были предприняты в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской области.

«В некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа. В СБУ подтвердили, что священнослужителям Украинской Православной Церкви вынесено не менее трёх подозрений», ― говорится в докладе.

Уточняется, что два из них ― по статье 161 УК («Нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности, вероисповедания, инвалидности или иным признакам») и одно ― по множеству обвинений, в том числе посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также «отрицание агрессии Российской Федерации против Украины».

Также сообщается, что в настоящее время по меньшей мере двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что действия государства в отношении Украинской Православной Церкви могут носить дискриминационный характер», ― подчеркнуто в докладе.

ООН напоминает, что для всех, кому предъявлены уголовные обвинения, должны быть полностью обеспечены права на справедливое судебное разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года на Украине началась очередная волна гонений на Православную церковь. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

В январе раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм Украинской православной церкви в селе Белогородке Киевской области. Позднее в этом же месяце в селе Тарасовка Киевской области группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм.

Монахи Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента Украины Владимира Зеленского соблюдать законы страны и защитить верующих от произвола. Они напомнили украинскому лидеру, что он давал присягу на верность народу и должен исполнять её.