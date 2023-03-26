Москва, 26 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Украинская певица Ани Лорак прервала молчание и дала комментарий о событиях в России и на Украине. Заявление артистки появилось на странице в социальной сети.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Ани Лорак

Певица сделала заявление после того, как власти Краснодара назвали «неизбежной» отмену её запланированного выступления.

По её словам, различные СМИ якобы тиражируют фейковые обвинения и клевету. Певица сообщила, что гордится своей родной страной, однако в 2014 году «некоторые политические деятели в Украине хотели использовать» её «в своих целях». Лорак рассказала, что ей предъявили ультиматум: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране». Этот момент подтолкнул её к переезду в Россию, уточнила певица.

Касательно боевых действий Ани Лорак заявила, что не поддерживает «никакие формы насилия» и «никогда не оказывала военной помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в украинском городе Черновцы, где родилась Ани Лорак, местные власти демонтировали её именную звезду на Театральной площади. В октябре Киев ввёл в её отношении санкции. Лорак после начала спецоперации оставалась в России и до этого дня не высказывалась о событиях на Украине.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил 25 марта, что запланированный в городе концерт певицы Ани Лорак будет отменён. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против спецоперации по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.