Ашхабад, 26 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркмении, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления страны завершилось, избирательные участки в республике закрылись в 19:00 (17:00 мск).

Владимир Смирнов/ТАСС Выборы в Туркменистане

В общей сложности на территории Туркмении работало 2602 избирательных участка, на которых могли отдать свой голос 3 млн 496 тыс. 475 избирателей.

В выборах принимали участие все три туркменские партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, и инициативные группы граждан. На 125 депутатских мест в парламенте претендовали 258 кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, в ходе досрочного голосования на выборах депутатов в парламент Туркмении свои голоса отдали 1,82% избирателей. Для досрочного голосования было создано 42 участка при диппредставительствах и консульствах Туркмении за границей, на которых могли отдать свои голоса 13 078 избирателей.