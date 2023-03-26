Правоохранители сообщили, что взрыв в Киреевске устроили с помощью украинского Ту-141 «Сриж»

Киреевск, Тульская область, , 17:50 — REGNUM Взорвавшийся в Киреевске Тульской области беспилотник был начинён взрывчаткой. Это был украинский Ту-141 «Сриж», сообщили в правоохранительных органах предварительные данные о причине взрыва.

Ту-141 — Монино — музей ВВС

«Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в городе Киреевске произошёл в 15:19. В результате происшествия в трёх многоквартирных домах и четырёх хозяйственных постройках выбило стёкла. По данным местных властей, пострадали три человека, получившие осколочные ранения.

Ранее поступала информация о том, что беспилотник «Стриж» ВСУ используют, переделав под дрон-камикадзе. Дальность его полёта составляет около 1000 км. Такие же беспилотники взрывались в лесу под Калугой в феврале 2023 года и год назад в Загребе.