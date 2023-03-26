Лондон, 26 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Намерение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном уже спровоцировали серьёзные последствия. Об этом заявили читатели британской газеты Daily Mail, комментируя договорённость Москвы и Минска о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями», — отметил пользователь под ником Mungeri la.

Другой комментатор назвал решение России мудрым ходом. Он также недоумевает, «кто вообще в здравом уме решил поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном», вместо того чтобы искать мирную альтернативу.

«А почему все считают, что размещать американские ядерные бомбы в Европе нормально, а России отвечать на это никак нельзя», — высказался Keeperjim.

Ещё один читатель уверен, что президент Украины Владимир Зеленский проиграл. Ему посоветовали не дразнить льва, в противном случае «он тебя съест».

«Поздравляю [бывшего премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написал в комментариях один из пользователей.

Читатели газеты призвали президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников прекратить военные действия на Украины во избежание серьёзных последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия в рамках соответствующих международных обязательств. Отмечается, что решение принято в связи заявлением заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Вооружённым силам Украины бронебойных снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2.

После этого в НАТО заявили, что внимательно следит за ситуацией в этом вопросе. В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил на фоне планов РФ разместить ТЯО на территории Белоруссии.

Украинское министерство иностранных дел в свою очередь потребовало созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.