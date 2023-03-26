Под Сватово ликвидирован командир нацистского разведотряда «Бешкетники Сирка» Щеголов

Киев, , 17:42 — REGNUM Российские военные на Сватовском направлении ликвидировали одного из нацистских командиров — лидера националистического отряда «Бешкетники Сирка» Ивана Щеголова. Об этом 26 марта сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Лидер националистического отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголов Кадр из видео

О Щеголове известно, что он находился на службе в националистических формированиях с 2016 года. Принимал участие в Добровольческом украинском корпусе (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О том, что его командир Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) также был ликвидирован под Артёмовском российскими военными, сообщалось в марте 2023 года.

Подразделение «Бешкетники Сирка», которое входило в состав 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, занималось разведкой. «Бешкетники» в переводе означает дебоширы.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский принял участие в похоронах Дмитрия Коцюбайло, которого посмертно удостоил награды «Крест боевых заслуг».