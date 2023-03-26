Немецкий политик рассказал, при каком условии США согласятся на мир на Украине

Донецк, , 17:39 — REGNUM Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Лафонтен считает, что Соединённые Штаты Америки не согласятся на урегулирование конфликта на Украине, пока военно-промышленный комплекс не будет полностью ослаблен.

ВСУ Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

«США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — цитирует Лафонтена издание Focus 26 марта. Немецкий политик добавил, что к эскалации конфликта на Украине привело именно расширение НАТО на восток.

Похожее мнение высказал журналист Гленн Гринвальд в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Вашингтон лишь использует Украину как инструмент для ослабления России, при этом Белый дом в любой момент готов ею [Украиной — ред.] пожертвовать ради достижения своих геополитических целей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз отметил, что западные поставки летального оружия и военной техники Вооружённым силам Украины лишь затягивают конфликт, ведут «к большой трагедии».