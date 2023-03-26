Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Беспилотник стал причиной взрыва в Киреевске Тульской области 26 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 Стриж

«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», — цитирует представителя правоохранителей ТАСС.

Три человека пострадали в результате взрыва в Киреевске, причём один находится в медучреждении. Очевидцы засняли на телефон обломок дрона, отметив, что таких осколков на месте ЧП много.

На месте взрыва образовалась огромная воронка. ИА REGNUM ранее сообщало, что взорвался беспилотник Ту-141 «Стриж» со взрывчаткой.