Вашингтон, 26 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Бывший разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер не смог сдержать смех, когда комментировал заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о «мирном плане» Вашингтона по Украине 26 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Речь шла о заявлении Кирби на тему того, что перемирие на Украине в настоящее время будет означать закрепление территориальных приобретений России, в связи с чем оно якобы окажется нарушением Устава ООН. Также он указал, что власти США не считают, что это может привести к справедливому и продолжительному миру с учётом интересов Киева.

Ведущий Эндрю Наполитано отметил, что Кирби сделал это заявление до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, и добавил, что у Вашингтона хватило наглости отказаться от любых предложений на эту тему до того, как они были заявлены.

«Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США (Джо Байден) отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения», — сказал на это Риттер.

Также экс-разведчик ВС США уточнил, что с самого начала кризиса американская сторона отказывалась от любых возможностей его мирного разрешения, а Байден до этого также проигнорировал проект российского договора с США и НАТО о гарантиях безопасности.

«Мы знаем, что именно Россия стремится завершить этот конфликт», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожит западные образцы военной техники в случае наступления ВСУ. Он уточнил, что обладающее высокими характеристиками оружие Запада, такое как немецкие танки Leopard и американские Abrams, можно подбить из стандартных противотанковых ракетных комплексов, находящихся на вооружении российских сил.