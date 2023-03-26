Кишинёв, 26 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Кишинёве 26 марта, в годовщину аннексии Румынией Бессарабии в 1918 году, прошли митинги сторонников и противников объединения Молдавии с Румынией.

Румынские войска. 1918

Как сообщают местные СМИ, на центральную площадь вышли «унионисты», поддерживающие вхождение Молдавии в состав Румынии. Они скандировали: «Бессарабия — румынская земля», а также развернули флаг украинского националистического формирования «Азов» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В противовес данному митингу на акцию вышли активисты движения «Хайдук», считающие, что Молдавия должна быть независимой. Они осудили акцию унионистов и прорумынскую политику властей страны.

«Эти румынские сепаратисты хотят объединения с Румынией, а это означает ликвидацию молдавской государственности», — сказал журналистам лидер движения Адриан Доментюк.

Сообщается, что между двумя акциями полиция выставила кордон, чтобы между участниками не было стычек.

Как сообщало ИА REGNUM, проведённый в Молдавии в феврале 2023 года соцопрос показал, что 57% жителей против вхождения страны в Румынию, что на семь процентных пунктов больше, чем было при опросе, проведённом за три месяца до этого. Позиции «унионистов» поддержали только 32% респондентов, что на пять процентных пунктов меньше, чем при предыдущем опросе.

Президент Молдавии Майя Санду ранее призналась, что у неё, кроме молдавского, есть румынское гражданство. В марте 2023 года она подписала закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это отметила, что исторически правильно было бы сделать наоборот так как исследования учёных свидетельствуют, что молдавский язык древнее.

В Бессарабии в 1917 году провозгласили Молдавскую Демократическую Республику в составе России. В 1918 году туда вошла румынская армия и захватила территорию. В 1940 году Молдавия вошла в состав СССР.