ЕДДС: при взрыве в Киеевске ранены три человека

Киреевск, Тульская область, , 17:23 — REGNUM При взрыве в Киреевске пострадали три человека. Уточнённые данные привела единая дежурная диспетчерская служба. Все раненые получили лёгкие повреждения, уточнили в ЕДДС.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взрыв в городе Киреевске Тульской области произошёл днём 26 марта. Причиной предварительно названо падение беспилотника Ту-141 «Стриж», начинённого взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что о громком взрыве рассказали местные жители, которые увидели на месте происшествия огромную воронку. В близлежащих домах выбило стёкла. Сначала также сообщалось о ранении парня и девушки, которые якобы получили осколочные повреждения от лопнувших стёкол.

Власти региона заявили, что угрозы для населения нет. На место происшествия из центра Тульской области выехали руководители правоохранительных органов, чтобы координировать на месте ситуацию и ход расследования причин взрыва.