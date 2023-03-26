Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. При взрыве в Киреевске пострадали три человека. Уточнённые данные привела единая дежурная диспетчерская служба. Все раненые получили лёгкие повреждения, уточнили в ЕДДС.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрыв в городе Киреевске Тульской области произошёл днём 26 марта. Причиной предварительно названо падение беспилотника Ту-141 «Стриж», начинённого взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что о громком взрыве рассказали местные жители, которые увидели на месте происшествия огромную воронку. В близлежащих домах выбило стёкла. Сначала также сообщалось о ранении парня и девушки, которые якобы получили осколочные повреждения от лопнувших стёкол.

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Власти региона заявили, что угрозы для населения нет. На место происшествия из центра Тульской области выехали руководители правоохранительных органов, чтобы координировать на месте ситуацию и ход расследования причин взрыва.