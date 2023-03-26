Российские военные применили спецсредства полиции для выкуривания ВСУ из окопов

Кременная, ЛНР, , 17:44 — REGNUM Российские военные под Кременной в ЛНР начали выкуривать боевиков ВСУ из окопов с помощью спецсредств полиции, сообщает 26 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что информация поступает от ВСУ, которые сетуют на применение российскими военными беспилотников со слезоточивым газом «Черёмуха».

В ЛНР украинские боевики сбили российский квадракоптер, оснащённый системой сброса аэрозольной слезоточивой гранаты К-51. Без противогаза оказавшийся в облаке, распылённом такой гранатой, не может стрелять и вообще сопротивляться.

Из ВСУ ранее поступила информация о том, что опасения вызывает новшество, внедрённое российскими военными — фугасные авиабомбы превращают в управляемые, повышая точность наведения при массированных ударах.

Минобороны РФ 26 марта заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Краматорска (ДНР). За сутки средства ПВО России перехватили семь выпущенных ВСУ ракет РСЗО HIMARS.