Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Тульской области, где прогремел мощный взрыв, госпитализирован один человек. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе облздрава региона.

фото очевидца Последствия взрыва в Киреевске Тульской области

«Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Ещё одна пострадавшая доставлена в медучреждение», ― уточнили в беседе с ТАСС в министерстве здравоохранения Тульской области.

Уточняется, что её жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Тульской области прогремел взрыв большой мощности. По данным комитета региональной безопасности, в результате взрыва частично пострадали три жилых дома в городе Киреевске. Два человека получили лёгкие ранения, им оказана медицинская помощь. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. В настоящий момент угрозы безопасности для населения и инфраструктуры нет.

Как заявил источник в экстренных службах, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж», нашпигованный взрывчаткой.