София, 26 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, так как существует риск серьёзной эскалации. Такое мнение политик высказала в воскресенье, 26 марта, отвечая на вопрос журналиста о решении президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

euranet_plus Илияна Йотова

«Ситуация становится все опаснее и страшнее, именно поэтому и я, и президент Болгарии Румен Радев говорим о том, что пришло время сесть за стол переговоров, в том числе с участием всех заинтересованных сторон, включая ООН, власти Европы и другие организации», — сказала Йотова.

Решение о размещении на территории Белоруссии стратегического ядерного оружия, принятое в субботу, 25 марта, Владимир Путин назвал ответом на действия Соединённых Штатов Америки в Европе. Путин заявил, что Москва и Минск договорились о том, что, не нарушая международных обязательств, разместят такое оружие. При этом Россия не передает Белоруссии своё ядерное оружие. По словам главы государства, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.