Комитет по безопасности Тульской области: угрозы безопасности населению при взрыве под Киеевском нет

Тула, , 17:05 — REGNUM Взрыв под Киревском не представляет опасности для жителей региона. Об этом сообщили в комитете по региональной безопасности Тульской области.

Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области © фото очевидца

«В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», — сказано в сообщении.

Отмечено также, что в Киреевск по поручению губернатора выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности. Вместе они будут координировать все действия на месте происшествия и работу по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жители Киреевска днём 26 марта сообщили о сильном взрыве. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия образовалась гигантская воронка, а в жилых домах выбило окна. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений.

В результате взрыва пострадали парень и девушка. У них осколочные раны ранения.

По предварительным данным, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж», начинённый взрывчаткой. Такой же ранее взорвался в лесу под Калугой и год назад в Загребе.