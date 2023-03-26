Киев, 26 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Совбеза ООН после сообщений о планах Москвы разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии потребовало созвать украинское министерство иностранных дел. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Отмечается, что Киев ждёт от Великобритании, Китая, США и Франции эффективных действий в связи с таким решением российской стороны.

«С этой целью требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в нём.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило, что после объявления президентом России Владимиром Путиным решения о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия НАТО внимательно следит за ситуацией в этом вопросе. В альянсе уточнили, что пока не отмечают никаких изменений в ядерной позиции Москвы, каковые стали бы причиной изменения его позиции в этом вопросе.

25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он уточнил, что Москва уже передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд, и добавил, что ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие. При этом он почеркнул, что Россия в этом случае делает то, чем США занимаются на протяжении десятилетий, не передавая ядерное оружие своим союзникам, а именно размещая его на их территории.