Приштина, Сербия, 26 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Два автомобиля с сербскими номерами сгорели в Косове и Метохии. Инцидент произошёл поздно вечером 25 марта. Об этом сообщает телеканал РТРС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Машины были подожжены в селе Лешак, муниципалитета Лепосавич на севере Косова и Метохии. Как сообщила косовская полиция, это произошло после 23:00 25 марта.

«На месте была обнаружена бутылка с бензином», ― говорится в сообщении.

Никто из жителей села не пострадал. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе албанцы Косова напали на сербских жителей. Трое пострадавших, в том числе 11-летний подросток, были госпитализированы.

Власти Сербии потребовали привлечения внимания мировой общественности и принятия экстренных мер для предотвращения нового обострения ситуации.

Косово провозгласило свою независимость17 февраля 2008 года, в день проведения президентских выборов в Сербии. Сербия сразу же потребовала от главы Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) аннулировать это решение как несоответствующее резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, однако международный суд признал его не противоречащим международному праву.

К 2014 независимость Косово признали более 100 государств, то есть больше половины стран-членов ООН. Однако позднее ряд из них отозвал признания независимости Косово.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич заявил, что не станет подписывать какой-либо документ о признании Косова до конца своего президентского срока.