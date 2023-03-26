Кабул, 26 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В результате сильный дождей, наводнений и землетрясения, которые затронули большинство провинций в Афганистане, погибли девять человек, 74 получили ранения. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил представитель афганского министерства по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шейхани в беседе с РИА Новости.

Aimal Zahir/Global Look Press Афганистан

«К сожалению, девять человек погибли, 74 получили ранения», — рассказал Шейхани. По словам министра, более 1700 домов в 23 из 34 провинций Афганистана полностью или частично разрушены.

22 марта пакистанские и афганские СМИ сообщали, что в Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,5 в провинции Лагман погибли два человека.

Подземные толчки, эпицентр которых находится в горах Гиндукуша, были зафиксированы 21 марта в 19:47 по московскому времени. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,5 также затронуло соседние с Афганистаном страны.