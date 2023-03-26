Киреевск, Тульская область, , 16:44 — REGNUM В результате взрыва в городе Киреевск в Тульской области ранения получили два человека. Об этом 26 марта сообщили в экстренных службах региона.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Двое пострадавших ―2002 года и 2006 года рождения», ― уточнили в беседе с ТАСС представитель единой дежурно-диспетчерской службы.

По его словам, у пострадавших осколочные раны. На место ЧП прибыла скорая. Пострадавшие пока не госпитализированы.

По сообщению комитета региональной безопасности, на месте взрыва в Киреевске работают все оперативные службы. Для выяснения обстоятельств выехали руководители правоохранительных органов.

Также отмечается, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры после взрыва нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Тульской области прогремел взрыв большой мощности. В ряде домов в городе Киреевске выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений.

Как заявил источник в экстренных службах, что предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж», нашпигованный взрывчаткой.