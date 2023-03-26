Два человека ранены в результате взрыва в Тульской области
Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В результате взрыва в городе Киреевск в Тульской области ранения получили два человека. Об этом 26 марта сообщили в экстренных службах региона.
«Двое пострадавших ― 2002 и 2006 годов рождения», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель единой дежурно-диспетчерской службы.
По его словам, у пострадавших осколочные раны. На место ЧП прибыла скорая. Пострадавшие пока не госпитализированы.
По сообщению комитета региональной безопасности, на месте взрыва в Киреевске работают все оперативные службы. Для выяснения обстоятельств выехали руководители правоохранительных органов.
Также отмечается, что угрозы безопасности для населения и инфраструктуры после взрыва нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Тульской области прогремел взрыв большой мощности. В ряде домов в городе Киреевске выбило стёкла. Повреждение получили не менее восьми частных домовладений.
Как заявил источник в экстренных службах, в Киреевске взорвался Ту-141 «Стриж», нашпигованный взрывчаткой.