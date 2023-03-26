Москва, , 16:52 — REGNUM Если Германия, как сообщают СМИ, решит выслать из страны более 30 сотрудников посольства России, может начаться новая волна высылок дипломатов РФ из стран ЕС. Об этом 26 марта сказал ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока мы видим негативную динамику, видим, что принимаются очень нервные, невзвешенные решения, которые не способствуют улучшению ситуации», — сказал эксперт.

Он отметил, что уменьшение числа дипломатических работников ведёт к сокращению контактов между странами, а это снизит шансы на переговоры и будет способствовать нарастанию противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящейся высылке российских дипломатов из Германии сообщило издание Focus, ссылаясь на источники в МИД ФРГ. Якобы глава ведомства Анналена Бербок уже одобрила этот план. Журналистам пока неизвестно, когда это планируется сделать.

В министерстве иностранных дел России на это ответили, что уже готов «жёсткий ответ», если Берлин решится на новую высылку дипломатов РФ. Германия в апреле 2022 года уже выслала 40 сотрудников российского посольства. После этого из РФ выслали столько же немецких дипломатов.