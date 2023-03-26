СМИ: НАТО заявило, что следит за ситуацией после решения РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Брюссель, , 16:43 — REGNUM После объявления президентом России Владимиром Путиным решения о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия НАТО внимательно следит за ситуацией в этом вопросе. Об этом 26 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией», — заявил агентству представитель указанного военно-политического блока.

Он уточнил, что альянс пока не отмечает никаких изменений в ядерной позиции Москвы, каковые стали бы причиной изменения его позиции в этом вопросе.

Также представитель НАТО добавил, что страны — участницы альянса, по его утверждению, «действуют, полностью соблюдая свои международные обязательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил на фоне планов Российской Федерации разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он указал, что Москва давно передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд, и добавил, что ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие. При этом он почеркнул, что Россия в этом случае делает то, чем США занимаются на протяжении десятилетий, не передавая ядерное оружие своим союзникам, а именно размещая его на их территории.